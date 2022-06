Thor: Love and Thunder

Manca meno di un mese all’uscita nei cinema di Thor: Love and Thunder la pellicola di Taika Waititi con Chris Hemsworth in cui potremo assistere anche al ritorno in scena di Natalie Portman nei panni di Jane Foster / la Potente Thor.

Nell’ultimo numero del magazine della D23, Chris Hemsworth e Natalie Portman hanno potuto spiegare che il nuovo cinecomic dei Marvel Studios dedicato alle avventure del Dio del Tuono mostrerà anche dei flashback sulla relazione – e sulla separazione – dei due.

Non ci sono state molte informazioni in merito, niente che ci abbia permesso di dire “È così che si sono lasciati, è questo che è accaduto”. È stato tutto lasciato alla libera interpretazione il che è stato grandioso perché ci ha permesso d’intraprendere questo viaggio molto divertente. “Com’era la loro relazione quando stavano insieme? E com’era quando si sono lasciati? Perché si sono lasciati”. Sono alcune delle cose più divertenti del film.

Natalie Portman aggiunge:

È stato molto divertente cercare d’immaginare quelle parti della loro relazione che non abbiamo visto. Gli aspetti più complicati di una scienziata che ha una storia con un super eroe di un altro mondo.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

