Thor: Love and Thunder, anche il Gran Maestro nei concept del cinecomic

In rete sono approdati degli interessanti concept art realizzati per Thor: Love and Thunder, il cinecomic di Taika Waititi.

Oltre a dei concept di Mantis dei Guardiani della galassia e di una divinità vista un una nota scena del lungometraggio troviamo anche degli artwork relativi a una scena che non ha visto la luce neo montaggio finale che coinvolgeva nuovamente il Gran Maestro.

Potete vedere tutti i concept qua sotto:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

FONTE: Instagram