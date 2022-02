Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un nuovo set LEGO di, la pellicola dei Marvel Studios diretta da Taika Waititi prevista per luglio nei cinema.

Lo abbiamo fatto principalmente perché ci permetteva di dare una nuova occhiata a Gorr, il macellatore di dei, il villain della pellicola che verrà interpretato dall’ex Batman Christian Bale.

A quanto pare però, come suggerito da Comic Book, c’è dell’altro. Il set LEGO raffigura infatti una nave asgardiana, la Goat Boat e, come possiamo vedere anche dalla grafica proposta dalla scatola che contiene i mattoncini che danno forma al set, si tratta di un mezzo che consente a Thor and co d’impiegare il Bifrost, il ben noto ponte spaziotemporale che permette agli asgardiani di spostarsi da un punto all’altro. Nel Marvel Cinematic Universe il guardiano del dispositivo era Heimdall (Idris Elba) che però abbiamo visto morire nel prologo di Avengers: Infinity War dei fratelli Russo.

Un dettaglio del set LEGO, ci permette di capire come sarà possibile usare il Bifrost in Thor: Love and Thunder. Osservate la foto qua sotto.

Sulla prua della nave c’è un alloggiamento per la nuova arma di Thor, la Stormbreaker, che, come potete ricordare dal già citato Avengers: Infinity War, può essere adoperata per azionare il Bifrost. E il gioco è fatto.

Restando in tema, qualche giorno fa, “l’artefice” della Stormbreaker, Peter Dinklage, ha lasciato intendere molto chiaramente che potrebbe apparire proprio nella pellicola di Taika Waititi (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’uscita del quarto film di Thor è prevista per il 6 luglio 2022.

Cosa ne pensate di questa “anticipazione” che arriva dal set LEGO basato sul lungometraggio dei Marvel Studios? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!