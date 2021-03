Come vi abbiamo raccontato stamattina , sono partite a Little Bay, in Australia, le riprese di, il film di Taika Waititi in arrivo l’anno prossimo.

Anche questa volta Waititi ci proporrà uno spettacolo teatrale a Nuova Asgard con una rivisitazione degli eventi del film precedente. In Thor 4, nello specifico, vedremo la morte di Odino e l’arrivo di Hela, che come potete vedere dalle foto in calce sarà interpretata da Melissa McCarthy.

L’attrice e suo marito avevano in effetti pubblicato il loro provino per la pellicola lo scorso dicembre, a riprova che qualcosa stesse già bollendo in pentola.

Trovate tutte le foto cliccando qui, altre a seguire assieme a un video con l’attrice in azione.

Melissa McCarthy and Matt Damon on the set of 'Thor: Love and Thunder' in Australia. (via @DailyMail) pic.twitter.com/zumYLHnBAN — Film Updates (@TheFilmUpdates) March 2, 2021

Melissa McCarthy como Fake Hela no set de Thor: Love and Thunder (via https://t.co/NkY9UuGyAf) pic.twitter.com/q3mxVBADR0 — Marvel News (@BRMarvelNews) March 2, 2021

taika matt damon and luke hemsworth on set of thor love and thunder today filming another play scene 👀 pic.twitter.com/Jso5rscTge — brooke (@follklores) March 2, 2021

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

