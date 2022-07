In Thor: Love and Thunder, il Marvel Movie di Taika Waititi da domani nei cinema dello stivale, potremo fare la conoscenza con un nuovo villain, Gorr, interpretato da Christian Bale.

Prima dell’uscita dei vari trailer e spot, il look di Gorr in Thor: Love and Thunder era stato parzialmente svelato dalle immagini di alcuni prodotti su licenza e già ci eravamo potuti rendere conto che l’aspetto sarebbe stato differente da quello che il personaggio ha nei fumetti.

Di tale questione, ne ha discusso anche il diretto interessato, Christian Bale, che, qualche giorno fa ha parlato dell’errore commesso nel momento in cui è andato a cercare su Google immagini le fattezze della nemesi di Thor per cui era stato ingaggiato:

Ho commesso l’errore di googlarlo e, dannazione, nei fumetti se ne va in giro tutto il tempo in perizoma! Ho pensato che non avevano ingaggiato la persona giusta. Fortunatamente, Taika non voleva il perizoma.

In una intervista fatta durante i press daay della pellicola, Taika Waititi ha spiegato perché ha voluto cambiare in maniera alquanto drastica l’aspetto di Gorr in Thor: Love and Thunder: per evitare dei paragoni con Voldemort, l’antagonista principale della ben nota saga di Harry Potter.

Sfortunatamente nei fumetti la sua faccia ricorda quella di Voldemort. Ho pensato che la gente avrebbe fatto automaticamente questo collegamento. Per questo abbiamo deciso di affrancarci un po’ da quel design e mantenere le tonalità del personaggio, il fatto che ha una spada. Ma il punto fondamentale, quello più importante per noi era sua storia.

Va detto che qualcosa sembra comunque essere andato “storto”: qualche settimana fa, dopo l’uscita del trailer di Thor: Love and Thunder, Twitter è stato comunque inondato di commenti di chi notava in ogni caso una certa somiglianza fra il personaggio interpretato dall’ex Batman di Nolan e Voldemort:

Christian Bale’s Gorr looks like the lovechild of Voldemort and Uncle Fester pic.twitter.com/YvEHgHxsFg — Adam Best (@adamcbest) May 24, 2022

“why is he kinda-” and it’s yassified voldemort pic.twitter.com/yByiVDaAde — ems 🪩 obi-wan’s defense attorney (@atotalposer) May 24, 2022

He look like Voldemort went on a diet and got a nose. https://t.co/pIxpAA3Kqz — Hoppy (@hoppymcfboi22) May 24, 2022

I am trying so hard NOT to make a Voldemort joke… https://t.co/cCnG0ag4Dr — Brandon Matthews (@RCDiscussion) May 24, 2022

Voldemort got on Keto after he was unable to catch a kid.. u gotta feel for him#ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/ibXOeOuSSQ — Ravi Ahuja (@RaviAhuja20) May 24, 2022

