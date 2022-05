Proprio mentre Doctor Strange nel multiverso della follia conquista i cinema di tutto il mondo, i Marvel Studios offrono uno sguardo ufficiale anel prossimo film Thor: Love and Thunder con un’immagine pubblicata da Empire Magazine , presente sul nuovo numero della rivista assieme a un’intervista con il regista

Molto è cambiato dall’ultima volta che abbiamo visto Jane Foster: era il 2013, il film era Thor: The Dark World (se non si conta la comparsata della sua nuca in Avengers: Endgame). Nel nuovo film la rivedremo come Potente Thor, una donna in grado di impugnare Mjolnir. Waititi ha spiegato che questa sarà una vera sfida per Thor:

Sono passati otto anni. Lei ha vissuto un’altra vita completamente, e lui vede tornare l’amore della sua vita… vestita come lui. Questa cosa farà uscire di testa Thor. Non sapevo che avremmo utilizzato la storyline della Potente Thor del 2015 finché non abbiamo iniziato a pensare alla storia vera e propria del film. Stavo scrivendo e ho pensato: “Non sarebbe figo riportare Jane nella storia?” Ma non volevamo farla tornare a interpretare il solito personaggio che maneggia con gli attrezzi da scienziata. Thor vola in giro e lei rimane sulla Terra, a guardarsi i piedi e a chiedersi quando tornerà. Sarebbe stato molto noioso. Volevamo coinvolgerla nell’avventura. Natalie è davvero divertente dal vivo. È un po’ impacciata e ha un gran senso dell’umorismo, non penso che sia stata sfruttata al meglio nei primi film.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

