Thor: Love and Thunder, il nipote di Bob Chapek ha interpretato baby Thor in una scena eliminata

Thor: Love and Thunder

Tra le moltissime scene tagliate da Thor: Love and Thunder ne esiste una relativa a un flashback in cui dovevamo vedere una giovane Frigga guerriera insieme al piccolo Thor adagiato in un’imbracatura da neonati.

E come riportato sul sito della Rising Sun Pictures il figlio di un dirigente della Disney avrebbe “vestito i panni” del baby Dio del tuono. Si tratta infatti di Cameron Chapek, figlio di Brian Chapek e quindi nipote di Bob Chapek, CEO della Walt Disney Company.

Cameron, tuttavia, nella scena in questione è stato ricreato digitalmente. Qua sotto potete vedere due screen della sequenza e anche dei concept art relativi al design.

