Finalmente, dopo settimane e settimane di trollate varie ed eventuali da parte di Taika Waititi and company, è arrivato online in quello che per noi era un giorno festivo, lunedì di Pasquetta, il primo teaser trailer di, l’attesissimo blockbuster dei Marvel Studios.

E non solo: insieme al primo teaser, i Marvel Studios hanno diffuso online, non uno, ma due poster: un dedicato al Thor di Chris Hemsworth che potete vedere qua e uno per la Potente Thor di Natalie Portman che abbiamo pubblicato una manciata di ore fa.

Grazie alla nuova proposta targata Hasbro, possiamo ora dare uno sguardo al nuovo Mjolnir che, nel teaser trailer della pellicola, viene impugnato proprio dalla Jane Foster in versione supereroina. Il prezzo di questo Mjolnir che riproduce, con ricchezza di particolari il celeberrimo oggetto mitologico del Marvel Cinematic Universe, verrà proposto a 131,99$ (siamo in attesa di conoscere il cartellino del prezzo per il mercato europeo).

Qua sotto potete ammirare alcune foto:

Il primo teaser trailer della pellicola diretta da Taika Waititi è stata accolta online con grande calore. Nelle prime ventiquattro ore di presenza in rete ha ottenuto la bellezza di 209 milioni di visualizzazioni su varie piattaforme. Si tratta del quarto trailer più visto di sempre online in 24 ore, dopo Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

