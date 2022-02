potrebbe fare nuovamente capolino in un film del Marvel Cinematic Universe, innello specifico, nei panni di Eitri. A suggerirlo è stata la stessa star durante un’intervista fatta con Empire a margine della promozione stampa del suo Cyrano ( LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE ).

Parlando col magazine inglese circa un suo possibile ritorno in una pellicola dell’MCU, Peter Dinklage ha detto:

Beh, c’è un altro film di Thor in arrivo, no? Quello in uscita diretto da Taika Waititi. Ma io non ho detto nulla, non ho detto nulla. Se muori in un film della Marvel non significa che sia la tua ultima partecipazione a una pellicola del Marvel Cinematic Universe. È quella la roba folle. Non ha alcuna importanza. Qualcuno potrebbe fare una serie TV, perché ora ci sono anche quelle. È il mondo della Marvel e ne facciamo tutti parte.

La presenza di Peter Dinklage in Avengers: Infinity War era stata, al tempo, confermata da un poster in cui compariva il suo nome. Inizialmente, tutti avevano ipotizzato che la parte che avrebbe interpretato sarebbe stata quella di Pip il Troll. Poi però abbiamo scoperto che il suo ruolo era quello di Eitri, l’unico dei Nani lasciato in vita da Thanos in quel di Nidavellir. Pip il Troll è poi effettivamente apparso nell’MCU in una delle due scene post-crediti di Eternals, interpretato da Patton Oswalt.

L’uscita del quarto film di Thor è prevista per il 6 luglio 2022.

