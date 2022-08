Thor: Love and Thunder, il punteggio su Rotten Tomatoes scende e raggiunge The Dark World

Con Thor: Love and Thunder, i Marvel Studios non hanno ripetuto il “miracolo” di Doctor Strange nel multiverso della follia. La nuova pellicola di Taika Waititi ha difatti incassato molto meno della precedente: sono 663 i milioni di dollari (fonte: box office mojo) incassati contro gli 845 di Ragnarok, ma, soprattutto, non ha brillato dal punto di vista dell’apprezzamento di critica e di pubblico. Già lo scorso 9 luglio vi spiegavamo che il punteggio di CinemaScore, uno dei più bassi ottenuti da una pellicola del Marvel Cinematic Universe, avrebbe probabilmente influenzato negativamente proprio le performance commerciali del cinecomic (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Cosa che si è poi verificata.

In attesa di notizie circa l’arrivo di Thor: Love and Thunder in streaming su Disney Plus, segnaliamo una curiosità che ha a che fare con il punteggio del blockbuster su Rotten Tomatoes. Se, a ridosso dell’arrivo in sala, la percentuale ottenuta dalla pellicola lo piazzava al 68% di recensioni positive, al di sopra solo di Thor: The Dark World, ora la percentuale si è assestata al 66% (fonte: Rotten Tomatoes). Il secondo e il quarto film del Dio del Tuono sono ora appaiati (anche se uno, The Dark World, a fronte di 285 recensioni esaminate e l’altro, Love and Thunder, di 406).

Thor: Love and Thunder è arrivato nei cinema il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

