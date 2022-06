Mentre si avvicina sempre di più il giorno del debutto cinematografico di Thor: Love and Thunder, la pellicola di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale, continuano ad arrivare online interessanti informazioni grazie ai press day della pellicola in uscita il 6 luglio nelle sale dello stivale.

In una chiacchierata fatta da Chris Hemsworth per la promozione della pellicola, è stato svelato che dal film è stata tagliata una scena musicale con musica degli ABBA che, prima o poi, potrebbe anche vedere la luce del giorno.

Ecco le parole della star:

C’era una scena… con una canzone degli ABBA che non è finita nel film per una serie di ragioni. Ma a un certo punto avremo la necessità di diffonderla, non vi preoccupate. È una scena di danza in tutto e per tutto. Una scena di danza in tutto e per tutto coi lampi di luce che partono dalle sue dita e cose del genere.