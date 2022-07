Sono tante le scene tagliate da Thor: Love and Thunder, ma ce n’è una in particolare che è la preferita di Christian Bale.

In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi proprio ai Marvel Studios, l’attore ha risposto alle domande dei fan, entrando nel dettaglio della sua scena preferita nei panni di Gorr il macellatore di dei. Scena che, sfortunatamente, è stata tagliata dalla Marvel:

La mia più grande ispirazione per Gorr è un video musicale, e io e Taika abbiamo girato questo urlo che è presente in quel video… ma che alla fine non è stato incluso nel film. Quindi la mia cosa preferita è stata quell’urlo. Ho praticamente urlato per qualcosa come 30 secondi, e alla fine la Marvel ha detto “no”. Non è finito nel montaggio definitivo, ma mi è piaciuto tantissimo farlo.

Il video in questione è Come to Daddy di Aphex Twin:

Bale recentemente ha spiegato di aver chiesto a Waititi di interpretare un urlo simile a quello presente al minuto 4:20, e sebbene il regista fosse d’accordo, “alla fine non è andata così, e lo capisco perché sarebbe stato un po’ troppo estremo per un film per famiglie. Qualcuno sarebbe uscito urlando dalla sala. Non so nemmeno se le scene ispirate a quel videoclip siano nel film, ma posso dire che almeno l’urlo è stato girato”.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è avvenuta il 6 luglio 2022.

