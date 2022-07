Thor: Love and Thunder

Con l’arrivo nelle sale di Thor: Love and Thunder il regista Taika Waititi e Chris Hemsworth hanno realizzato per ET un esilarante video tour di Nuova Asgard.

Potete vedere il divertente video cliccando sull’immagine qua sotto:

Il quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è arrivato nelle sale italiane il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

FONTE: ET