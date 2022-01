Qualche giorno fa vi abbiamo riportato le parole dia proposito dell’Universo Cinematografico Marvel e diin una recente intervista con W Magazine

L’attrice aveva parlato dei poteri di Valchiria, definendoli in parte bizzarri:

Riesce a percepire quando qualcuno è vicino alla morte e lo porta nel Valhalla, che essenzialmente è l’aldilà. Sa rianimare le persone, ma a volte quando lo fa finisce nel loro corpo. È una cosa strana, ma può essere piuttosto erotica. Poi ha una forza sovrumana, è praticamente una divinità.

Con una storia su Instagram l’attrice ha voluto precisare che si riferiva ai poteri del personaggio nei fumetti, non a quelli che sfoggerà in Thor: Love and Thunder:

Stavo parlando in genere dei suoi poteri nei fumetti di cui ho adorato leggere, non di quelli in Thor: Love and Thunder. Non so una fucina di spoiler.

La prossima apparizione dell’attrice sarà nel film di Taika Waititi, in cui la troveremo a regnare su Nuova Asgard. Thompson ha così parlato dei suoi poteri:

L’uscita del quarto film è prevista per il 6 luglio 2022.

