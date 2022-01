Visto il titolo, è ovvio aspettarsi delle storie d’amore in, il cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi.

In una recente intervista con The Wrap, Tessa Thompson – interprete di Valchiria – ha parlato di cosa aspettarsi in termini di rapporti interpersonali, specialmente in confronto con gli altri film dell’Universo Marvel:

È estremamente emozionante. Si parla tanto di rappresentazione e ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare con la comunità LGBTQIA. Se si guarda ai fumetti, ci sono tanti personaggi queer! È difficile perché io e Taika [Waititi] avremmo osato ancora di più, ma nel contesto dei film non c’è troppo che si possa fare. Nei film Marvel c’è poco tempo per le storie d’amore, ma credo che le cose cambieranno un po’ con Thor, e lo trovo elettrizzante. E poi, interpretare un personaggio che storicamente è scritto per qualcuno che non ha il mio aspetto rende il tutto ancora più bello.

L’uscita del quarto film è prevista per il 6 luglio 2022.

