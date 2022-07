In Thor: Love and Thunder, a fare dal spalla al protagonista nelle sue avventure ritroviamo anche Valchiria (Tessa Thompson), divenuta ora re di New Asgard. Mentre il suo nuovo ruolo la occupa a tempo pieno, accanto a lei avviene l’atteso ricongiungimento tra Thor e Jane Foster, e sorge dunque inevitabile chiedersi quale sia la sua situazione sentimentale. In un’intervista con Pinkvilla, Thompson ha toccato l’argomento, tenendo la porta aperta per una relazione con uno in particolare tra i personaggi dell’UCM:

Il cuore vuole quello che vuole. Non posso ancora parlare per Valchiria. Non ha avuto molto tempo per concentrarsi sulla sua vita amorosa, dato che è stata assillata da molti doveri da re. Ma ci sono un sacco di uomini, donne e creature ultraterrene fantastiche all’interno del MCU e certamente nel canone dei personaggi che potrebbero entrare nel MCU. Quindi, penso che ci siano molti pesci nel mare. [Valchiria] è single. È pronta a mescolarsi. E Carol [Danvers] e io, così come accade nei fumetti, ci amiamo. Brie Larson è una mia buona amica e amo passare del tempo con lei. Quindi, di sicuro, non mi arrabbierei per questo.

Allo stesso tempo, l’attrice, parlando con Variety, ci tiene a sottolineare come il romanticismo non sia una necessità per mostrare la queerness di Valchiria:

Penso che una parte della normalizzazione dei personaggi queer e LBGTQIA consista nel permettere loro di esistere nella loro umanità, e questo non significa sempre essere innamorati o avere una relazione, perché molti di noi sanno che a volte non è così. Quindi vedremo se Valchiria troverà l’amore.

Quattro anni fa, Thompson ha reso pubblica la sua bisessualità; parlando dell’attuale panorama in cui lavora, l’attrice commenta:

Mi sento molto fortunata, nel senso che lavoro a stretto contatto con persone che credo vogliano sostenere che io sia me stessa e che possa esprimere al meglio me stessa. Credo che l’industria in generale eserciti una pressione tremenda, una pressione reale, al di là della sessualità, per essere un certo genere di cose. E credo che questo si sia intensificato soprattutto per quanto riguarda l’orientamento sessuale. Questo è un problema reale. Ed è ancora un problema da cui so che miei cari amici sono stati profondamente colpiti. Credo che ci sia ancora molto lavoro da fare, ma mi sento davvero fortunata ad esistere in uno spazio, sia professionale che personale e familiare, in cui mi sento davvero amata e sostenuta per quello che sono. E so che questo è un privilegio che non molte persone condividono. Quindi, alle persone che non hanno questi spazi, [dico che] li vedo.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Tessa Thompson su Valchiria? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Pinkvilla / Variety