C’è un motivo se, nel titolo di questa news suldi, abbiamo adoperato le virgolette per le parole “poco invidiabile” poiché, naturalmente, si tratta di un record “ironico” per così dire.

Sappiamo bene che, dopo Doctor Strange nel multiverso della follia, il prossimo film della divisione cinematografica della Casa delle Idee in uscita sarà appunto Thor: Love and Thunder. Il fandom sta richiedendo ormai da settimane e settimane il primo teaser trailer del kolossal che però si sta ancora facendo desiderare.

Ebbene, come è stato notato da The Direct, il trailer di Thor: Love and Thunder ha già guadagnato un record che non ha logicamente a che fare col numero di visualizzazioni in 24 ore e cose del genere. La testata ha analizzato il gap esistente fra la diffusione dei primi trailer dei vari film Marvel Studios e la relativa data di debutto al cinema. Il nuovo lungometraggio di Taika Waititi – che uscirà il 6 luglio in Italia e l’8 negli Stati Uniti – sarà dunque quello che proporrà il lasso di tempo più breve fra la diffusione del primo trailer e l’esordio in sala. Ad oggi, mancano 91 giorni all’uscita in territorio nordamericano. Qua sotto trovate la tabella riassuntiva pubblicata dal sito citato (chiaramente riferita alle date in cui i vari lungometraggi MCU sono arrivati nelle sale statunitensi).

Già, ma calcoli e record a parte, quando vedremo il primo trailer di Thor: Love and Thunder? Qualche giorno fa, Taika Waititi, Chris Hemsworth e Tessa Thompson hanno diffuso una foto che potrebbe contenere un indizio circa la data di pubblicazione online del filmato. Potete leggere tutto quello che c’è da sapere in questo articolo.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete il cinecomic dei Marvel Studios? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete trovare la redazione di BadTaste anche su Twitch!