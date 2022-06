Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

In Thor: Love and Thunder, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios in uscita il prossimo 6 luglio solo al cinema, avremo modo di fare la conoscenza con Tanngnjóstr e Tanngrisnir. Chi ha già dimestichezza con i fumetti di Thor o la mitologia norrena, sa bene che si tratta di due capre magiche che trainano il carro – o il vascello come nel caso del quarto Thor – del Dio del Tuono. Nel mito hanno anche la peculiarità di poter essere cucinate e mangiate dal figlio di Odino e di poter essere fatte rivivere la mattina dopo il pasto ricomponendo insieme i resti di pelle e ossa e grazie all’impiego di Mjolnir. Durante gli impegni stampa per Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ha svelato che “la voce” di Tanngnjóstr e Tanngrisnir appartiene, o meglio, potrebbe appartnere, a Taika Waititi, il regista e sceneggiatore del cinecomic nonché interprete di Korg. La star ha detto alla BBC: Ho visto qualche versione del film e urlano in sacco in maniera molto folle, hanno questo urlo selvaggio. Posso solo ipotizzare perché non lo so con certezza, che sia Taika a fare la voce delle capre. Era la sua sirena mattutina che potevi sentire sul set. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! LEGGI – Thor: Love and Thunder, il direttore della fotografia sulle scene col sedere di Chris Hemsworth Fonte: BBC via YouTube

