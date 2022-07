Thor: Love and Thunder, Brett Goldstein non conosce il suo futuro nell’UCM

Nella prima scena post-credit di Thor: Love and Thunder fa la sua comparsa Ercole, figlio di Zeus. Ma come continuerà il suo percorso nell’UCM? Sempre se continuerà.

Parlando con on Variety l’attore Brett Goldstein ha brevemente commentato la sua apparizione nei panni del personaggio e come potrebbe continuare il suo percorso nell’Universo Cinematografico Marvel:

Onestamente, non per mentire o per timidezza, ma non so davvero nulla. Tutto quello che so è che che sono stato sul set solo quel giorno e basta. E potrebbe rimanere così la situazione. Sono stati tre secondi divertenti.