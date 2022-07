Thor: Love and Thunder, ecco il commento di Kevin Smith

Durante l’ultimo episodio del podcast FatMan Beyond, Kevin Smith ha detto la sua su Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, ora nei cinema in italiani.

Il regista ha ammesso di aver apprezzato il film e di aver avuto solo qualche riserva:

Thor: Ragnarok è stata una scoperta, cazz*, una cosa che non mi aspettavo. Ho visto Thor: Love and Thunder con una certa quantità di aspettativa in base a quello che ci era stato dato e ho avuto esattamente ciò che pensavo. Ma ovviamente non c’è stato l’elemento sorpresa come l’ultima volta. Detto questo, un film Marvel veramente divertente, cazz*. Adorabile, spassoso. L’unica cosa che mi ha lasciato perplesso sulla storia è che i Guardiani se ne sono andati troppo presto. L’altra cosa è la trama principale [ride].

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

