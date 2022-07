Thor: Love and Thunder, il design alternativo di Gorr in un nuovo concept

Il visual artist Aleksi Briclot ha pubblicato in rete un concept art relativo al look di Gorr in Thor: Love and Thunder, cinecomic Marvel arrivato nelle scorse settimane in sala.

Nel concept in questione, che potete vedere nel dettaglio qua sotto, viene mostrato un look alternativo di Gorr che si avvicina leggermente di più a quello della controparte fumettistica:

