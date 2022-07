Thor: Love and Thunder, un design di Gorr completamente diverso in alcuni concept preliminari

Prima che Christian Bale venisse ingaggiato per il ruolo di Gorr il macellatore di Dei per Thor: Love and Thunder, il look del personaggio era decisamente diverso da quello che poi abbiamo visto nel film in sala.

Il conceptual artist Ken Barthelmey ha diffuso su Instagram dei concept art preliminari che mostrano un look più alieno del villain realizzato nelle fasi iniziali della produzione.

Potete vedere tutti i concept nel post qua sotto:

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

FONTE: Instagram