I Marvel Studios saranno presto nei cinema di quasi tutto il mondo con Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi, in uscita la prossima settimana, e poi, fra qualche mese, sarà la volta di, la nuova pellicola cinefumettistica diretta dall’acclamato Taika Waititi.

Una manciata di giorni fa abbiamo potuto vedere il primissimo teaser trailer del kolossal che è stato poi condiviso online anche nello spettacolare formato IMAX. Anche se, come è giusto che sia, il teaser non rivela alcuno snodo narrativo particolarmente inatteso, d’altronde è, appunto, un teaser, ha comunque stuzzicato la curiosità del fandom mostrando alcuni elementi interessanti sui quali speculare un po’ come, in primis, la “nuova vita” dell’iconico personaggio interpretato da Chris Hemsworth nella fase “post Avengers”. Aspetto, questo, che viene sottolineato anche dall’immagine inedita di Thor: Love and Thunder che è stata diffusa dalla Marvel e che vi proponiamo direttamente qua sotto:

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie su Thor: Love and Thunder nella nostra scheda.

