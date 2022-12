Thor: Love and Thunder, Galactus e non solo in alcuni storyboard preliminari

Thor: Love and Thunder

Il profilo Twitter @QuidVacuo ha scovato e diffuso in rete alcuni interessanti storyboard realizzati per Thor: Love and Thunder, il cinecomic Marvel di Taika Waititi arrivato nelle sale a luglio.

Negli schizzi possiamo vedere quella che sembra essere la Potente Thor che lotta o si confronta con personaggi come Galactus, Fin Fang Foom e Shuma Gorath:

¡Storyboards de 'THOR LOVE AND THUNDER' donde vemos a Galactus, Fin Fang Foom, Shuma Gorath y más! pic.twitter.com/O2BSzG5ipm — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #WakandaForever (@QuidVacuo) December 17, 2022

FONTE: Twitter