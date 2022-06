Thor: Love and Thunder

In occasione di un’intervista per Fandango, Taika Waititi, Tessa Thompson e Chris Hemsworth hanno parlato di Thor: Love and Thunder.

Riferendosi all’improvvisazione sul set, Hemsworth ha spiegato che c’è un “multiverso di montaggi per questo film a seconda della strada intrapresa con ogni singola improvvisazione“. Waititi ha fatto eco alle parole dell’attore spiegando che “c’è potenziale per 15 versioni diverse di questo film“.

“Sarebbe fichissimo” ha aggiunto Thompson. “Dovremmo fare qualcosa in stile ‘Scegli la tua avventura’ un giorno“.

Waititi ha allora aggiunto:

Ho sempre amato l’idea di prendere il materiale, renderlo disponibile e permettere ad altri di raccontare la loro storia con una versione personale del film.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

