Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Dal materiale promozionale di Thor: Love and Thunder abbiamo avuto modo di vedere molti mondi, molta carne al fuoco. LEGGI – Thor: Love and Thunder, Christian Bale sulle somiglianze fra Gorr e Batman E parlando con Collider Natalie Portman (che vedremo nuovamente nei panni di Jane Foster e della Potente Thor) ha rivelato che il regista Taika Waititi ha addirittura dovuto tagliare molti elementi dal montaggio finale, come alcuni pianeti: Le gioie e i dolori di un progetto di Taika Waititi consistono nell’avere così tanto fantastico materiale che il film potrebbe avvalersi di un numero infinito di cose. Ciò significa che inevitabilmente la commedia, il dramma, le parti commoventi non finiscono lì. Intendo dire che ci sono interi pianeti che non compaiono più. Spero vivamente che finisca in un qualche extra dell’edizione home video o esca da qualche parte. Perché sì, è roba piuttosto notevole. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

