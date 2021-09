non viene di certo ricordato come una delle performance più riuscite dell’Universo Cinematografico della Marvel. La pellicola di Alan Taylor, noto per aver diretto svariati episodi di serie acclamate quali Mad Men, I Soprano, Game of Thrones e Sex and the City, è figlia di un’epoca in cui la stessa Casa delle Idee era vittima di una “battaglia intestina” fra la Marvel Entertainment e i Marvel Studios che, nonostante l’acquisizione dell’azienda da parte della Disney, dovevano rispondere proprio al gruppo editoriale e non alla Walt Disney Pictures.

La situazione sarebbe poi cambiata nel momento in cui la Disney stabilì che i Marvel Studios avrebbero dovuto rendere conto alla Walt Disney Pictures donando, praticamente, indipendenza e – quasi – pieni poteri a Kevin Feige and co.

Storiografia a parte, Thor: The Dark World è, per molti, una ciambella venuta fuori senza il buco. In una recente intervista rilasciata a Inverse da parte di Alan Taylor durante la promozione stampa dei Molti Santi del New Jersey, il film prequel de I Soprano (GUARDA IL TRAILER), si è parlato anche del cinecomic e, nel corso della chiacchierata, il filmmaker ha ammesso che lavorerebbe molto volentieri a una sua “Snyder cut” del film, lasciando intendere in maniera molto chiara che qualcosa non è andato per il verso giusto durante la lavorazione del lungometraggio.

Ho fatto il tifo per Zack Snyder quando stava lavorando alla sua Snyder Cut e pensavo “Riuscirà a farcela?”. È una cosa straordinaria. Immagino che ogni regista facesse il tifo per lui. Anche io amerei farlo. Riesci a immaginare? Eccoli che mi danno il budget che hanno dato a lui per farmi tornare a lavorare al film. Ma sai, non credo che riceverò mai quella telefonata.

