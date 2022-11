Thunderbolts: David Harbour spiega che il film sarà “esplosivo” e parla di Florence Pugh

In una recente intervista con Gizmodo, David Harbour ha parlato del suo ritorno nei panni di Red Guardian in Thunderbolts, prossimamente in fase di riprese.

L’attore ha parlato del progetto spiegando che “sarà divertente, sarà bizzarro, sarà ricco di azione“, prima di aggiungere: “E poi sganceremo una bomba, che è fichissimo“.

Ha poi parlato dei suoi colleghi:

Ho amato i personaggi di Wyatt [Russell], Sebastian [Stan] e Julia [Louis-Dreyfus] in questo universo. E poi quello che il regista Jake Schreier vuole fare con il personaggio di Florence [Pugh] è molto interessante, così come ho trovato interessante dare il mio contributo al nostro rapporto sullo schermo.

Thunderbolts arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast di Thunderbolts troveremo Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster) e Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) così come anche Sebastian Stan col suo Winter Soldier.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazi dei commenti qua sotto!