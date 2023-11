Durante un’intervista con Screenrant, David Harbour ha parlato ancora una volta di Thunderbolts, il cinecomic Marvel in cui tornerà a interpretare Guardiano rosso.

L’attore ha discusso nello specifico del rapporto con Yelena, interpretata da Florence Pugh:

Hanno un mucchio di trascorsi inesplorati. Ci sono tanti dettagli a cui il regista, Jake, ha pensato con cura su come fosse la loro vita nel Midwest quando erano spie. E poi un mucchio di quelle cose spuntano in modi divertenti, interessanti e belli, un po’ come in Black Widow con la canzone American Pie. C’è tanta complessità tra di noi, e lo adoro.

Lei non lo sopporta, ma ha bisogno di lui perché è incompleta per certi versi e lui potrebbe aiutarla in questo senso. Lo trovo così bello, perché a volte non sta a noi scegliere le persone che ci completano, le persone di cui abbiamo davvero bisogno. Sarà bello dare vita a tutto questo nel film.