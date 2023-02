Thunderbolts: David Harbour spera di vedere un lato diverso di Red Guardian dopo Black Widow

Durante un’intervista con The Playlist, David Harbour ha parlato delle sue speranze legate al ritorno nei panni di Alexei in Thunderbolts, il film Marvel che presto entrerà in produzione.

L’attore vorrebbe un Red Guardian diverso rispetto a quello visto in Black Widow:

Vorrei vederlo un po’ di più che spacca. Vorrei vedere le sue abilità di combattimento, come abbiamo visto in parte con Taskmaster, […] ma credo che si possa vedere molto più colore sotto questo aspetto. Sono inoltre curioso di vedere come sarà ora che è fuori di prigione e più speranzoso nella vita. C’è molto potenziale e tante opportunità.

Ha poi aggiunto:

È così interessante pensare a dove troviamo il personaggio alla fine di Black Widow dopo che la sua storia è finita e cosa gli succederà ora che è uscito di prigione. Dove andrà? E poi tornare con Florence [Pugh] sarà altrettanto bello. È un idiota e pieno di egomania, ma ha del fuoco in lui che potrebbe fare grandi cose se solo avesse l’occasione.

Thunderbolts arriverà al cinema il 26 luglio 2024, le riprese partiranno a giugno.

Nel cast di Thunderbolts troviamo Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster) e Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) così come anche Sebastian Stan di ritorno nei panni del Soldato d’inverno. Tra i nuovi ingressi anche Ayo Edebiri, l’attrice di The Bear.

