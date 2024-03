Con un video dal set ad Atlanta in compagnia di Florence Pugh pubblicato sul profilo Instagram dei Marvel Studios e della Marvel, è stato annunciato l’avvio ufficiale della lavorazione di Thunderbolts diretto da Jake Schreier, la cui è prevista per il 25 luglio 2025. Nel filmato, l’attrice, vista di recente in Dune 2, scherza sulla proverbiale segretezza dei Marvel Studios ironizzando su quello che è possibile mostrare e quello che non si può assolutamente far vedere.

Potete ammirarlo qua sotto:

Il cast di Thunderbols comprende Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, Sebastian Stan, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster.

