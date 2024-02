È di inizio mese la notizia che Geraldine Viswanathan è stata scelta per sostituire Ayo Edebiri in Thunderbolts, cinecomic Marvel Studios dedicato ai più iconici tra gli antieroi, in uscita il prossimo 2 maggio 2025.

L’attrice non è nuova ai radar Marvel visto che, prima che Iman Vellani venisse scelta per il ruolo, la Viswanathan era la più richiesta dai fan per interpretare la giovane Ms. Marvel alias Kamala Khan.

In una recente intervista con Comicbook, all’attrice è stato infatti chiesto se, secondo lei, l’attenzione mediatica dovuta alla campagna organizzata dai fan per farle avere il ruolo di Ms. Marvel alla fine l’abbia portata ad avere l’attuale ruolo in Thunderbolts:

Non saprei. Chi lo sa cosa accade dietro le quinte, ma ho sempre desiderato entrare nell’Universo Marvel in qualsiasi modo… e alla fine è arrivata questa opportunità. È come se… alla fine fosse destino. Il destino che bussa alla tua porta e tu rispondi “certo, ci sarò”. Sono davvero emozionata!

Thunderbolts arriverà al cinema il 2 maggio 2025.

Nel cast di Thunderbolts troviamo Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster) e Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) così come anche Sebastian Stan di ritorno nei panni del Soldato d’inverno. Tra i nuovi ingressi anche Ayo Edebiri, l’attrice di The Bear.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazi dei commenti qua sotto!

