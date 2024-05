Josh Horowitz ha cercato di estorcere informazioni a Lewis Pullman sul suo ruolo di Sentry in Thunderbolts*, il cinecomic Marvel in fase di riprese.

L’attore non ha voluto sbilanciarsi nel confermare il suo ingresso nell’Universo Marvel, ma ha definito il mondo “bellissimo e intoccabile”:

Ho sempre seguito l’UCM e l’ho sempre visto come un mondo bellissimo e intoccabile. Entrare in quel modo è un po’ come entrare in una serie televisiva ben rodata. In quei casi vuoi vivere il tuo personaggio a tutto tondo per tanto tempo in un mondo in cui ti piace stare.

Horowitz ha così mostrato a Pullman una foto di Sentry, facendolo scoppiare a ridere.