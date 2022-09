Thunderbolts, Sebastian Stan è “felice” di non aver più a che fare con Anthony Mackie

Alla D23 Expo, i Marvel Studios e la Disney hanno svelato il cast completo di Thunderbolts, il film dedicato alla “versione distorta” degli Avengers, che, a sorpresa, prevede anche la presenza di Sebastian Stan.

In una chiacchierata fatta dalla zip line della D23 con l’Hollywood Reporter, Sebastian Stan non ha perso l’occasione per fare una battuta e prendere un po’ in giro l’amico e collega Anthony Mackie, col quale ha più e più volte condiviso la scena nel Marvel Cinematic Universe (l’ultima delle quali nella serie Tv disponibile in streaming su Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier).

Sebastian Stan, commentando il fatto che in Thunderbolts non reciterà di fianco a Mackie, dice:

Tutto quello che posso dire è che la libertà ha un sapore buonissimo! Finalmente sono libero. No, scherzi a parte, gli voglio un gran bene. Ed è strano senza di lui. Ormai ho come questa sorta di sindrome di Stoccolma. Ma comunque è bello essere sempre vicino l’uno all’altro.

Nel cast del film troveremo Florence Pugh (Yelena Belova/Vedova Nera), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) e Sebastian Stan nei panni del Soldato d’Inverno.

Thunderbolts arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

