Thunderbolts: David Harbour preannuncia “dramma e commedia”

Come si riuniranno i Thunderbolts sul grande schermo nel film in arrivo a luglio 2024? L’anello di congiunzione della squadra sarà di certo Valentina Allegra de Fontaine, ma Comicbook ha chiesto un commento anche a David Harbour in occasione del D23 Expo.

L’attore ha preannunciato che molte cose restano da scoprire:

Questo è uno dei misterio iniziali. Ho appena fatto una battuta a riguardo che è un po’ come Dungeons and Dragons, in cui in una taverna ti ritrovi con un nano che beve birra, poi un elfo in fondo, poi un fantasma… non sarà così, ma credo che il loro rapporto sia uno dei misteri di questo film.

Ha poi parlato aggiunto:

Insomma, sono tutte persone difficili con molte debolezze. E come sapete, e io lo so per certo, se si mettono insieme un mucchio di persone piene di debolezze c’è spesso sia dramma che commedia. Potete aspettarvi entrambe le cose.

Hannah John-Kamen ha invece parlato della sua Ghost e del rapporto con la squadra:

Non le piace essere toccata, perciò sarà interessante. Non è una persona molto socievole, è cresciuta senza contatto umano, perciò sarà interessante scoprire come Ghost entrerà in connessione con gli altri.

Nel cast del film troveremo Florence Pugh (Yelena Belova/Vedova Nera), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) e Sebastian Stan nei panni del Soldato d’Inverno.

Thunderbolts arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Quanto attendete questo nuovo progetto dei Marvel Studios? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!