Il regista Adam Wingard ha offerto un piccolo aggiornamento sull’adattamento cinematografico di Thundercats, film basato sulla serie animata degli anni ’80.

Intervistato da io9 il regista ha dichiarato:

Simon [Barrett] e io stiamo ancora lavorando attivamente alla sceneggiatura. Abbiamo terminato la nostra ultima bozza praticamente proprio quando stavo per iniziare la produzione di questo film [Godzilla e Kong] e abbiamo dovuto mettere tutto in pausa. Ma in questo momento ci stiamo lavorando di nuovo attivamente. Quindi non sono sicuro che questo significhi che sarà la prossima cosa che farò. Ma è sicuramente una delle massime priorità che ho in questo momento in termini di lavoro su una sceneggiatura