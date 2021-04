LEGGI ANCHE – Ticket To Paradise: Billie Lourd nel cast con George Clooney e Julia Roberts

, la nuova commedia romantica che Ol Parker ( Mamma Mia! Ci risiamo ) dirigerà per la Universal Pictures e la Working Title, ha una data di uscita.

Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter la commedia, che avrà nel cast George Clooney, Julia Roberts e Billie Lourd, arriverà nelle sale americane il 30 settembre 2022.

In vista delle riprese previste per quest’anno, tutto ciò che sappiamo è che Clooney e Roberts interpreteranno una coppia divorziata che decide di intraprendere un viaggio a Bali per impedire alla loro figlia di fare lo stesso errore che loro hanno fatto 25 anni prima. Lourd, ora in trattative, interpreterà la migliore amica di Lily.

Fonti di Deadline sostengono che quando il progetto ha iniziato a circolare ai “piani alti” diversi colossi di streaming si sarebbero detti interessati ad acquistarlo, ma la Universal ha bloccato ogni tentativo vista l’intenzione di un debutto cinematografico.

Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title saranno produttori assieme a Sarah Harvey e a Deborah Balderstone. Clooney e il suo collega della Smokehouse Pictures, Grant Heslov, produrrà il progetto assieme a Roberts e ai suoi colleghi alla Om Film Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill.

Si tratta di un nuovo progetto per George Clooney e Julia Roberts che torneranno a collaborare dopo i film di Ocean’s Eleven fe la pellicola diretta da Jodie Foster, Money Monster – L’altra faccia del denaro.