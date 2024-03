Quali saranno gli effetti della potenziale messa al bando di TikTok negli Stati Uniti?

Come riportato in esclusiva da Puck, un’analisi ha indagato sulle conseguenze della potenziale chiusura degli USA nei confronti della piattaforma cinese, che potrebbero addirittura avere un impatto su Hollywood.

Stando ai dati raccolti dall’amministratore delegato di Apptopia Jonathan Kay, infatti, gli utenti di TikTok trascorrono una media di 98 minuti al giorno a guardare video sulla piattaforma. Se TikTok dovesse essere chiuso, quei 98 minuti sarebbero ridivisi in 25 minuti su Youtube, 15 minuti su Instagram, 5 minuti su Snapchat e 53 minuti su “altre piattaforme”.

Sebbene alcune di queste piattaforme potrebbero essere altre applicazioni, un ruolo potrebbe essere giocato anche dai servizi streaming di Hollywood.

Se da un alto la decisione di mettere TikTok al bando si tradurrebbe quindi in una quantità maggiore di tempo trascorsa sui servizi streaming, dall’altro però gli studi non avrebbero più una fonte promozionale molto importante. Da un po’ di tempo, infatti, le grandi major hanno iniziato a riversare molte risorse soprattutto per i film “in target”.

Che ne pensate ? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate