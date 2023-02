Till: Joe Biden elogia il film introducendo una proiezione alla Casa Bianca

Il film biografico Till- il coraggio di una madre (LEGGI LA RECENSIONE) è da poco arrivato nelle sale italiane e, pochi giorni fa, è stato al centro di una proiezione alla Casa Bianca introdotta dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La pellicola racconta la grave vicenda di Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler), la cui ricerca della giustizia per il figlio di 14 anni Emmett Louis Till (Jalyn Hall) divenne un’occasione galvanizzante che ha contribuito alla creazione del movimento per i diritti civili. Per l’occasione erano presenti anche la regista Chinonye Chukwu, gli sceneggiatori e il cast principale, ai quali Biden si è rivolto con queste parole:

A tutti coloro che hanno partecipato a questo film, parafrasando Maya Angelou: “Le persone non dimenticheranno mai come le fate sentire“. Avete il dono dell’artista di farci sentire la nostra comune umanità.

Il Presidente ha poi continuato sottolineando come:

Solo con la verità arrivano la guarigione, la giustizia e la riparazione e un altro passo avanti verso quella promessa che abbiamo fatto tutti ma che non abbiamo mai raggiunto: un’unione più perfetta. Ma non ci abbiamo mai rinunciato del tutto. Ecco perché non possiamo scegliere di imparare solo ciò che vogliamo sapere, e dobbiamo imparare ciò che dovremmo sapere. Dovremmo conoscere tutto della nostra storia. E questo è quello che fanno le grandi nazioni. Le grandi nazioni. E noi siamo una grande nazione.

“Ed è per questo che la storia è così importante”, ha aggiunto Biden nel suo intervento a volte improvvisato. “Ecco perché questo film è così importante“.

Ricordiamo che, quasi 120 anni dopo la prima introduzione di una legislazione di questo tipo al Congresso, l’anno scorso Biden ha firmato una legge che porta il nome di Emmett Till e che rende ufficialmente il linciaggio un crimine d’odio federale.

