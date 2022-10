Tim Burton avrebbe voluto realizzare un remake musicale di La maschera di cera con Michael Jackson

Recentemente Tim Burton ha avuto modo di parlare con le più disparate testate in occasione dell’arrivo su Netflix della sua prima serie televisiva, ovvero Mercoledì.

Tra i vari argomenti trattati nelle interviste ci sono la sua carriera e anche i progetti che non ha avuto modo di realizzare negli anni.

Parlando con Deadline durante il Lumière Festival il regista americano ha svelato che in passato propose un progetto molto particolare, ovvero un remake in chiave musicale di La maschera di cera che avrebbe dovuto avere come protagonista nientemeno che Michael Jackson: “Ho lavorato per diversi mesi su cose che sono state poi rifiutate”.

Sul progetto con Jackson ha poi aggiunto:

Mi hanno detto di “no”. Riuscite a crederci?

Nel 1933 arrivò il primo lungometraggio intitolato semplicemente La maschera di cera e tratto da “The Wax Works“, progetto scritto da Charles Belden, e originariamente pensato per il teatro. Nel ’53 arrivò in sala un remake diretto da André De Toth con protagonista Vincent Price

