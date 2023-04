Qualche giorno fa è stata annunciata la nuova edizione della classifica Time 100, un evento annuale imperdibile che mette in luce le cento personalità più influenti del pianeta.

A stilare la classifica la rivista Time Magazine, che ogni anno mette insieme un elenco di personaggi che hanno lasciato il segno nel mondo nella politica, nella tecnologia, nello spettacolo, nel giornalismo, nello sport e altro ancora, andando a comporre un vero e proprio barometro dell’influenza globale e suscitando inevitabilmente dibattiti.

Per l’edizione 2023, che coincide con il centenario di Time Magazine, la classifica riflette una completa parità di genere, con 50 donne e 50 uomini. Sei le categorie in cui sono stati suddivisi i 100 personaggi: Artisti, Icone, Pionieri, Leader, Titani, Innovatori. Molti provengono dal mondo dello spettacolo – cinema o televisione – e per ciascuno di loro un’altra personalità di spicco ha scritto un’introduzione.

Qui sotto trovate una lista dei principali. Ci sono il vincitore dell’Oscar come miglior attore non protagonista Ke Huy Quan, il redivivo ceo Disney Bob Iger, i candidati all’Oscar Colin Farrell, Rian Johnson, Austin Butler, il regista di RRR S.S. Rajamouli, lo scrittore Neil Gaiman, e inevitabilmente Jennifer Coolidge e Pedro Pascal:

Neil Gaiman (introduzione di James McAvoy)

Jennifer Coolidge (introduzione di Mia Farrow)

Michael B. Jordan (introduzione di Ryan Coogler)

Bob Iger (introduzione di di Mary Barra)

Zoe Saldana (introduzione di Mila Kunis)

Aubrey Plaza (introduzione di Amy Poehler)

Angela Bassett (introduzione di Tina Turner), che già era stata nominata Donna dell’Anno 2023

Nathan Fiedler (introduzione di Emma Stone)

Natasha Lyonne (introduzione di Taika Waititi)

Jerrod Carmichael (introduzione di Tiffany Haddish)

Hidetaka Miyazaki (introduzione di Neil Druckmann)

Drew Barrymore (introduzione di Jimmy Fallon)

Austin Butler (introduzione di Angela Bassett)

Ali Wong (introduzione di Randall Park)

Rian Johnson (introduzione di Jamie Lee Curtis)

Salma Hayek (introduzione di Penelope Cruz)

Colin Farrell (introduzione di Nicole Kidman)

Lea Michele (introduzione di Ryan Murphy)

Ke Huy Kuan (introduzione di Tom Hiddleston)

Shah Rukh Khan (introduzione di Deepika Padukone)

Pedro Pascal (introduzione di Sarah Paulson)

S.S. Rajamouli (introduzione di Alia Bhatt)

Time Magazine ha poi deciso di celebrare l’edizione di quest’anno della Time 100 con quattro copertine diverse, una con Jennifer Coolidge, una con Michael B. Jordan, una con Bob Iger e una con Doja Cat.

Trovate la lista completa in questa pagina.

Classifiche consigliate