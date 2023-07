Mentre ci prepariamo a vederlo tornare nel ruolo di Paul Atreides in Dune – Parte due, Timothée Chalamet si sta preparando per un nuovo ruolo. L’attore reciterà infatti nel biopic su Bob Dylan A Complete Unknown dove interpreterà proprio Dylan nei primi anni ’60. E sarà Chalamet stesso a cantare e suonare!

Il regista James Mangold non è nuovo ai musical dal momento che aveva già diretto nel 2005 Quando l’amore brucia l’anima con Joaquin Phoenix e Reese Whiterspoon basato sulla vita di Johnny Cash. Per questo non è preoccupato dell’abilità di Chalamet di interpretare al meglio Dylan. Ha raccontato infatti durante un’apparizione al podcast Happy Sad Confused:

Timmy al momento si sta facendo il culo e sta lavorando sodo. Abbiamo fatto delle prove musicali e le abbiamo registrate solo per capire come migliorare, ma la musica è incredibile e lui è incredibile. Non potrei avere maggiore fiducia in lui e in tutti gli altri. Non diversamente dal fare un film su Indiana Jones, le aspettative sono alte, ma allo stesso modo lo è il cameratismo e l’amore tra di noi. Stiamo lavorando a questo film da tre anni praticamente, quindi c’è stata molta preparazione. Quando il COVID ci ha messo fuori uso, nessuno si è fermato. Scrittura, prove, Timmy ha trascorso il tempo a suonare la chitarra e ad esercitarsi. Probabilmente l’ha fatto anche sul set di Dune e probabilmente stava suonando la chitarra mentre cavalcava un verme.

Timothée Chalamet darà prova delle sue doti canore anche in Wonka in uscita quest’anno. Mentre per A Complete Unknown dovremo aspettare il 2024 o il 2025.

FONTE: Screen Rant

Classifiche consigliate