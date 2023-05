Ora che ha finito gli impegni promozionali per Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt si sta ritagliando qualche attimo di relax e, in uno di questi, c’era anche Timothée Chalamet.

Procediamo con ordine. La star dei Marvel Studios e della saga di Jurassic World ha assistito, con dei posti a bordo campo, al match di basket dei Lakers contro i Golden State Warriors. Chris Pratt ha voluto testimoniare la cosa con un po’ di foto e video pubblicati su Instagram, in cui vediamo anche Timothée Chalamet, accompagnati dalla seguente didascalia:

Quando hai dei posti a bordo campo a una partita dei Lakers (non pr vantarmi) ma ti viene offerto anche accesso a un buffet VIP esclusivo con bar e ristorante in cui hai bevute gratis, deliziose costolette di Tomahawk e anche lo spuntino più gustoso d’America, il Timothée Chalamet! Sapete cosa? Me lo prendo!