Collider riporta che Timothée Chalamet ha battuto un peculiare record al botteghino che fino ad oggi era detenuto da John Travolta.

Grazie al successo di Wonka e Dune: Parte due, Chalamet è diventato l’attore a recitare in due dei film di maggiore successo in un periodo di 8 mesi. Il record era detenuto da Travolta che nel 1977 e nel 1978 aveva recitato nel giro di pochi mesi in La febbre del sabato sera e in Grease.

Il traguardo riguarda esclusivamente gli attori protagonisti assoluti di un film, il che spiega l’assenza ad esempio di Tom Holland, che nel giro di poche settimane nel 2019 recitò in due grandi successi: da non protagonista in Avengers: Endgame e da protagonista in Spider-Man: Far From Home.

Wonka ha incassato in tutto il mondo 628,1 milioni di dollari, mentre Due: Parte due, che è ora nei cinema, è a quota 498,1 milioni. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

