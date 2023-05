Tina Turner è morta: la grande cantante si è spenta a 83 anni dopo una lunga malattia a Küsnacht, in Svizzera. L’annuncio è stato diramato dal suo portavoce:

Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello.

Vera e propria icona del mondo della musica, Tina Turner ha segnato anche la storia del cinema, sia per le sue partecipazioni come attrice a film come Tommy (1975), Mad Max oltre la sfera del tuono (1985) e Last Action Hero – l’ultimo grande eroe (1993) sia per le indimenticabili canzoni da lei interpretate che hanno fatto parte di grandi colonne sonore, come GoldenEye per l’omonimo film di James Bond (1995). Nel 1991 scrisse una autobiografia da cui fu tratto, due anni dopo, un film intitolato Tina – What’s Love Got to Do with It, diretto da Brian Gibson, per il quale vennero candidati all’Oscar i protagonisti Angela Bassett e Laurence Fishburne. Per quel film, Turner scrisse anche la canzone I Don’t Wanna Fight.

