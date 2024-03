Un oggetto dal set di Titanic è stato venduto a peso d’oro all’asta organizzata da Heritage Auctions’ Treasures from Planet Hollywood.

La porta su cui si è messa in salvo la Rose di Kate Winslet nel celebre film di James Cameron è stata infatti venduta alla cifra di 718.750 dollari.

Il reperto ha battuto altri pezzi concorrenti come la frusta di Indiana Jones dal Tempio maledetto (venduta a 525.000 dollari) e l’ascia di Jack Nicholson in Shining (battuta a 125.000 dollari). In aggiunta, il vestito di chiffon indossato da Winslet nel terzo atto di Titanic è stato venduto a 125.000 dollari.

Tra gli altri oggetti da collezione venduti citiamo tre pietre di sankara di Indiana Jones (100.000 dollari), il Sacro Graal da L’ultima crociata (87500 dollari), la palla da bowling di Bill Murray in Kingpin (350.000 dollari), la schiuma da barba usata da Wayne Knight in Jurassic Park (250.000 dollari) e il costume nero di Spider-Man 3 indossato da Tobey Maguire (125.000 dollari).

