Tobey Maguire svela cosa pensa dei meme di Bully Maguire

Chi ha una certa dimestichezza con “le cose dell’internet” conosce bene la serie di meme dedicati a Bully Maguire, la versione arrogante e cattiva del Peter Parker di Tobey Maguire in Spider-Man 3 di Sam Raimi. Nella pellicola, il personaggio cambia drasticamente carattere dopo essere entrato in contatto con il simbionte Venom causando, appunto, la nascita di Bully Maguire. Su Knowyourmeme potete trovare qualche dettaglio in più sulla questione.

Nel corso di un Ask me anything su Reddit fatto a margine della promozione di Babylon, la nuova pellicola di Damien Chazelle (La La Land), qualcuno ha chiesto all’attore un’opinione sui meme di Bully Maguire. Ecco la risposta che è stata data da Tobey Maguire:

Abbastanza neutrale. Ho visto i video di Bully Maguire che sono stati una divertente scoperta.

La star è tornata nei panni dell’Uomo Ragno in Spider-Man: No Way Home, la pellicola campione d’incassi uscita in sala nel dicembre del 2021. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic nella nostra scheda!