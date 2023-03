Tom Cruise avrebbe disertato gli Oscar 2023 per evitare di essere oggetto di battute nel monologo iniziale

Come è noto, i “salvatori del cinema”, Tom Cruise e James Cameron, non hanno partecipato alla Notte degli Oscar anche se le loro pellicole, Top Gun: Maverick e Avatar: la via dell’acqua, erano in corsa nella categoria miglior film.

Per quel che riguarda Tom Cruise, l’ipotesi più accreditata era quella relativa agli impegni della star per le riprese di Mission: Impossibile 8. Variety però, in un pezzo dedicato ai retroscena degli Oscar 2023, cita le indiscrezioni di alcuni insider secondo i quali la star avrebbe dato forfait dopo aver appreso che Judd Apatow stava aiutando Jimmy Kimmel nella scrittura del monologo di apertura.

C’è difatti un precedente: Judd Apatow, qualche settimana fa, ha presentato i DGA Awards 2023 (ECCO LA LISTA DEI PREMIATI) e nel corso di un monologo, ha preso in giro Tom Cruise prendendolo in giro per la sua altezza e per via della sua affiliazione con la controversa Scientology (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

La voce è stata smentita dalla produttrice del Jimmy Kimmel Live, nonché moglie del conduttore, Molly McNearney: a quanto pare, circa tre minuti del monologo sarebbero sì stati incentrati su Tom Cruise, ma più che altro sul come il suo film abbia salvato l’industria del cinema di Hollywood.

McNearney sottolinea che “Jimmy ama Tom. Tom è stato al nostro show letteralmente la settimana prima” poi, sulla questione Judd Apatow, aggiunge:

Jimmy tende a spedire i suoi monologhi a un gruppo di persone di cui si fida, sono autori e attori di commedie. Ma non lo aiutano nella scrittura. Gli dicono semplicemente quali battute funzionano e quali no. E no, Judd non ha scritto né fatto nulla per il monologo.

