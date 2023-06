Tom Cruise è stato il grande protagonista della World Premiere di Mission: Impossible 7 (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno) tenutasi nei giorni scorsi a Roma.

Nel corso della faraonica presentazione del settimo capitolo della saga, Comic Book ha chiesto a Tom Cruise se abbia intenzione di mettersi seduto dietro alla macchina da presa di un film del franchise. La star ha spiegato che, in buona sostanza, non c’è bisogno che lo faccia perché, insieme a Christopher McQuarrie, segue già ogni singolo aspetto della realizzazione di questi amatissimi tentpole. Una risposta, la sua, che comincia con la spiegazione di come lui e McQuarrie si approcciano all’elaborazione degli spettacolari stunt di Mission: Impossibile:

Cerchiamo sempre di essere il più competenti possibile. Non direi che siamo al sicuro al 100%. Lo facciamo nel modo più sicuro possibile, nel modo più competente . Produco questi film. Sono coinvolto in ogni singolo fotogramma, in ogni loro aspetto dall’inizio alla fine. McQ ed io, abbiamo realizzato ogni film che ho fatto negli ultimi 16 anni, sia che il suo nome sia presente nei crediti o meno. È la nostra mente collettiva che lavora insieme agli altri cineasti con cui stiamo collaborando di volta in volta. È un lavoro che si basa sull’analisi e sul cercare di anticipare le cose, proprio come quando produco un film o lavoro con qualsiasi artista o cineasta. Studio il loro lavoro, studio ogni attore, studio il lavoro della nostra troupe e cerco di essere preparato e dettagliato il più possibile per anticipare qualsiasi problema che potrebbe sorgere nel corso della lavorazione. Mi è stato chiesto di dirigere un film fin da quando ero piccolo, ma sai, amo produrre film e amo davvero recitare in essi.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

