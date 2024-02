Sembra che il sequel di Edge of Tomorrow dovrà aspettare ancora un po’, perché dopo Mission: Impossible 8 Tom Cruise sarà il protagonista del nuovo film – ancora senza titolo – del premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, il suo primo in lingua inglese da The Revenant.

La Warner Bros. e la Legendary Entertainment sono in trattative per produrre e distribuire il film, che è stato scritto nel 2023 dal regista assieme a Sabina Bernam e dal duo Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone (Birdman). Il progetto sarà quindi il primo a essere prodotto dalla Warner dopo la firma dell’accordo pluriennale con Cruise.

Nulla sappiamo sulla trama, se non che sarà un film originale concepito per il grande schermo e in particolare per le sale PLF e Imax.

